L’Atalanta pareggia 1-1 nel test serale contro il Mantova | gol di Samardzic e Cajazzo

L’Atalanta ha pareggiato 1-1 contro il Mantova in una partita amichevole disputata a porte chiuse sul campo di Zingonia. Samardzic ha segnato per i padroni di casa, Cajazzo ha risposto per gli ospiti. La gara si è svolta nella serata, seconda amichevole pre stagionale per la squadra bergamasca.

Bergamo – Nella seconda amichevole pre stagionale l’Atalanta ha pareggiato 1-1 contro il Mantova nel test serale disputato a porte chiuse sul campo principale del centro sportivo di Zingonia. Seconda amichevole per i nerazzurri dopo quella disputata sabato a Clusone, vinta contro l’U23 nerazzurra per 2-1. Mister Maurizio Sarri, presente in panchina nonostante il fresco lutto della scomparsa del padre Amerigo (ricordato con il tradizionale minuto di silenzio), ha schierato nel primo tempo una formazione con i titolari disponibili (assente Djimsiti tenuto a riposo), con Carnesecchi in porta, linea difensiva con Bellanova e Bernasconi da... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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