Lascia l'auto nel parcheggio Atm di San Donato ma la ritrova vandalizzata | Rimborso negato e video inesistenti
Una persona ha parcheggiato la propria auto nel parcheggio a pagamento dell'Atm a San Donato per prevenire furti, ma al ritorno l'ha trovata vandalizzata. Ha richiesto un rimborso, che è stato negato, e ha affermato che i filmati delle telecamere di sorveglianza sono stati cancellati.
Lascia l'auto nel parcheggio a pagamento Atm di San Donato per evitare furti, ma ritrova l'auto vandalizzata. "Rimborso negato e filmati delle telecamere cancellati", ha denunciato a Fanpage.it, sollevando dubbi sulla sicurezza nei parcheggi dell'azienda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
La reazione di De Martino all’auto vandalizzata, sulla fiancata un insulto: “L’importante è lasciare un segno”L'auto di un noto conduttore è stata danneggiata recentemente a Milano, con sulla fiancata scritto un insulto.
Vandalizzata l’auto di Mario Cusitore, lo sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne: “Sono stanco, mi arrendo”Mario Cusitore ha scoperto la propria auto danneggiata, con una fiancata ammaccata e una ruota sgonfia.
Argomenti più discussi: Messina. Concerti Tiziano Ferro e Zucchero allo Stadio Franco Scoglio: il piano viabilità; Parcheggi San Siro: dove parcheggiare per partite e concerti; Concerto di Bad Bunny a Milano, la guida: dove parcheggiare e come arrivare in bus o metro; Finalter e il trust del sindaco Sala, Pietro Galli si dimette dal consiglio di amministrazione di Atm Milano.
Ancora un boato nella notte a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano: alle 3.25 in 4, giunti sul posto in auto col volto incappucciato, hanno fatto esplodere l'atm della banca Bper di piazza Europa. È ancora in corso di quantificazione il bottino del colpo. Sul po facebook
r/Italia reddit
Lascia l’auto nel parcheggio Atm di San Donato, ma la ritrova vandalizzata: Rimborso negato e video inesistentiScegliere un parcheggio a pagamento per proteggere la propria auto e ritrovarla comunque vandalizzata. Chiedere un rimborso simbolico e ricevere, come risposta, una comunicazione che solleva dubbi sul ... fanpage.it
Santino Cannavò (@CannavoSantino) / Posts and Replies x.com