Lascia l'auto nel parcheggio Atm di San Donato ma la ritrova vandalizzata | Rimborso negato e video inesistenti

Una persona ha parcheggiato la propria auto nel parcheggio a pagamento dell'Atm a San Donato per prevenire furti, ma al ritorno l'ha trovata vandalizzata. Ha richiesto un rimborso, che è stato negato, e ha affermato che i filmati delle telecamere di sorveglianza sono stati cancellati.

Lascia l'auto nel parcheggio a pagamento Atm di San Donato per evitare furti, ma ritrova l'auto vandalizzata. "Rimborso negato e filmati delle telecamere cancellati", ha denunciato a Fanpage.it, sollevando dubbi sulla sicurezza nei parcheggi dell'azienda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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