Vandalizzata l'auto di Mario Cusitore lo sfogo dell'ex volto di Uomini e Donne | Sono stanco mi arrendo

Mario Cusitore ha scoperto la propria auto danneggiata, con una fiancata ammaccata e una ruota sgonfia. L'ex protagonista di un noto programma televisivo ha condiviso su Instagram un messaggio in cui ha espresso frustrazione per le continue cattiverie ricevute. Dopo aver comunicato il suo stato d’animo, ha affermato di essere stanco e di voler rinunciare. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social network.

Mario Cusitore ha trovato la sua auto ammaccata e la ruota sgonfia. Su Instagram, l'amaro sfogo: "Nonostante il personaggio che sono diventato resto umile ma sono stanco di tutte le cattiverie che mi fanno".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: La reazione di De Martino all’auto vandalizzata, sulla fiancata un insulto: “L’importante è lasciare un segno”

Lo sfogo di Zeudi Di Palma: “Non provo emozioni per gli uomini, ecco perché mi piacciono le donne”Zeudi Di Palma chiarisce in live il suo orientamento sessuale: "Non provo emozioni per gli uomini, ecco perché mi piacciono le donne".

Tutti gli aggiornamenti

Vandalizzata l’auto di Mario Cusitore, lo sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne: Sono stanco, mi arrendoMario Cusitore ha trovato la sua auto ammaccata e la ruota sgonfia. Su Instagram, l’amaro sfogo: Nonostante il personaggio che sono diventato resto umile ma sono stanco di tutte le cattiverie che mi ... fanpage.it

Uomini e Donne, auto di Mario Cusitore devastata: Io sono un personaggio umile, ma ora bastaMario Cusitore, ex volto di Uomini e Donne, ha scritto un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram dopo aver trovato l’ auto danneggiata. In particolare, il 47enne napoletano ha mostrato un’immagine ... gossipetv.com