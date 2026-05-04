La reazione di De Martino all'auto vandalizzata sulla fiancata un insulto | L'importante è lasciare un segno

L'auto di un noto conduttore è stata danneggiata recentemente a Milano, con sulla fiancata scritto un insulto. Alla notizia, il protagonista ha risposto sorridendo, affermando che “l'importante è lasciare un segno”. La reazione è stata condivisa attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori commenti sul fatto o sulle motivazioni. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali.

L'auto di Stefano De Martino è stata recentemente vandalizzata a Milano. Come ha reagito il conduttore? "L'importante è lasciare un segno", avrebbe detto sorridendo. E sarebbe stato lui stesso a coprire l'insulto per renderlo illeggibile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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