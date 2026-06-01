Le condizioni di Saliba sono peggiorate dopo la finale contro il PSG, con un infortunio che ora mette a rischio la partecipazione al Mondiale. La squadra francese segue con attenzione l’evoluzione dello stato di salute del difensore, che potrebbe essere costretto a saltare le partite della competizione internazionale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’infortunio o sui tempi di recupero, ma la situazione resta sotto osservazione.

Le ultime. È un duro colpo per la Nazionale francese. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, a poco più di due settimane dall’inizio dei Mondiali 2026, il commissario tecnico Didier Deschamps ha ricevuto una notizia preoccupante: William Saliba potrebbe rimanere fuori per diverse settimane a causa di un aggravamento di un infortunio. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il difensore di 25 anni, protagonista nell’ Arsenal fresco campione d’Inghilterra, avrebbe complicato la propria condizione scendendo in campo sabato nella finale di Champions League persa contro il PSG a Budapest. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Francia in ansia per le condizioni di Saliba: infortunio peggiorato dopo la finale col PSG, ora il Mondiale è a rischio!

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