L' Arezzo rovina l' esordio di Allegri | 3-1 in amichevole al Napoli gli highlights

Notizia in breve

In una partita amichevole, l'Arezzo ha battuto il Napoli con un punteggio di 3-1. Gli azzurri di Allegri sono stati in svantaggio di due gol, hanno ridotto lo svantaggio con un gol di Politano, ma hanno subito un'altra rete nel finale. La gara ha rappresentato il primo test stagionale per il Napoli.