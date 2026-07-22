L' Arezzo rovina l' esordio di Allegri | 3-1 in amichevole al Napoli gli highlights
In una partita amichevole, l'Arezzo ha battuto il Napoli con un punteggio di 3-1. Gli azzurri di Allegri sono stati in svantaggio di due gol, hanno ridotto lo svantaggio con un gol di Politano, ma hanno subito un'altra rete nel finale. La gara ha rappresentato il primo test stagionale per il Napoli.
Gli azzurri di Allegri vanno sotto di due gol, accorciano le distanze con Politano e poi subiscono la rete del definitivo 3-1 nel finale: guarda gli highlights della prima amichevole stagionale del Napoli. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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