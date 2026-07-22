L’Arezzo ha battuto il Napoli 3-1 in un’amichevole a Dimaro. La squadra toscana ha segnato tre gol contro un Napoli che si preparava alla stagione, ma ha mostrato difficoltà e errori difensivi. La partita era considerata un test per il Napoli, ma ha messo in luce problemi in vista delle prossime gare. La vittoria dell’Arezzo ha attirato l’attenzione, mentre il Napoli cerca di riorganizzarsi dopo questa sconfitta.

L’Arezzo torna a Dimaro, guarda il Napoli, vede le maglie azzurre e pensa evidentemente che sia già ora di fare sul serio. Finisce 3-1 per gli amaranto, al termine di un’amichevole che per il Napoli doveva servire a sciogliere le gambe e che invece ha sciolto soprattutto le certezze. Per l’Arezzo, invece, è un’altra serata da conservare nel cassetto buono, possibilmente accanto al 2-0 rifilato ai partenopei esattamente un anno fa. Perché una volta può essere un caso, due cominciano a sembrare un’abitudine piuttosto piacevole. Cristian Bucchi schiera inizialmente Seculin tra i pali, Martinez, Illanes, Gilli e Coccia in difesa, Sala, Ionita e Manes a centrocampo, con Tavernelli e Cortesi ai lati di Alberto Cerri. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - L’Arezzo dà tre schiaffi al Napoli: a Dimaro ormai ci vogliono mettere il divieto d’ingresso

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