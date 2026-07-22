L’anti-blush è diventato un trend virale volto a contrastare la cosiddetta blush blindness, una condizione diffusa sui social media. Questa patologia si manifesta quando si applicano troppi strati di blush rosa fragola, rendendo difficile ottenere un aspetto naturale. La tendenza mira a favorire un colorito più sano e autentico, riducendo l’eccesso di trucco sul viso. Numerose persone condividono sui social le proprie esperienze legate a questa problematica e ai metodi per affrontarla.

Se negli ultimi mesi hai passato più tempo a sfumare strati di fard rosa fragola che a fare qualunque altra cosa, potresti soffrire anche tu di una patologia diffusissima sui social: la blush blindness. Tranquilla, non c’è bisogno di chiamare il medico. Si tratta semplicemente di quella “cecità da blush” che ci colpisce davanti allo specchio, spingendoci ad applicare quantità industriali di pigmento rosa o pesca convinti che “non si veda abbastanza”. Il risultato? Spesso usciamo di casa sembrando pronte per un saggio di danza classica degli anni ’80. Fortunatamente, il mondo del beauty ha sviluppato l’antidoto perfetto. Si chiama anti-blush trend ed è la rivoluzione in polvere che ridefinirà il tuo concetto di “colorito sano”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’anti-blush è il trend virale che aspettavi per liberarti dalla blush blindness ma avere un colorito sano e naturale

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