Un nuovo prodotto nel settore del make-up ha attirato l’attenzione: si chiama “Transition Blush” ed è stato ideato da un noto professionista. Questo cosmetico rappresenta una novità rispetto ai blush tradizionali, combinando caratteristiche innovative nel modo in cui si applica e si integra sulla pelle. Il creatore del prodotto ha una lunga esperienza nel settore e ha già ottenuto successo grazie alle sue intuizioni sui trend di bellezza. La presentazione ufficiale del “Transition Blush” ha suscitato interesse tra le influencer e i media specializzati.

Patrick Ta, che da anni vive praticamente un passo avanti al resto del beauty TikTok, ha appena deciso di spostare ancora più in là quella linea sottile tra pelle, colore e illusione ottica. Il nuovo blush di Patrick Ta si chiamerà Transition Blush (e lui di blush ne sa davvero). Il suo nuovo lancio si chiama Transition Blush e no, non è “solo un altro blush”. È letteralmente un’idea nuova di come dovrebbe funzionare il flush sul viso. Se fino a ieri il blush era quel tocco finale sulle guance per sembrare sveglia, healthy e un po’ innamorata della vita, adesso diventa una cosa molto più fluida. Tipo: non un punto, ma una transizione. Non un prodotto, ma un effetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Patrick Ta ha inventato il blush del futuro: e si chiama “Transition Blush”

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