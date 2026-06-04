Un nuovo trend nel trucco punta sul blush rosso, sostituendo i colori più tradizionali come rosa, pesca e malva. Questo colore sta diventando popolare tra make-up artist e celebrità, offrendo un aspetto più audace. La scelta del blush rosso si sta diffondendo come alternativa per ottenere un colorito sorprendente. La tendenza si riscontra sia in passerella che tra gli appassionati di trucco, segnando un cambio rispetto alle preferenze di qualche tempo fa.

Se fino a poco tempo fa dominavano i blush rosa confetto, pesca e malva, oggi il colore che sta conquistando make-up artist e celebrity è decisamente più audace: il rosso. A prima vista può sembrare una scelta estrema, ma il cosiddetto red blush è diventato uno dei segreti meglio custoditi per ottenere un incarnato fresco, luminoso e incredibilmente naturale. Il motivo è semplice: il rosso è il colore che più si avvicina al rossore naturale della pelle. Quando ci emozioniamo, prendiamo il sole o rientriamo dal freddo le guance tendono a colorarsi di sfumature rosse, e il blush rosso riesce a ricreare un effetto “bonne mine” autentico e credibile, donando immediatamente vitalità al viso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il nuovo trucco del blush rosso per un colorito sorprendente

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FINALLY found my new fave BRIGHT RED blush for cool tones

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