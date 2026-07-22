American Eagle ha presentato la sua prima collezione in collaborazione con Lamine Yamal, proprio mentre si svolge il Mondiale. La collaborazione è stata annunciata a gennaio, quando il calciatore è stato nominato ambassador globale del brand. Sei mesi dopo, Yamal ha vinto la Coppa del Mondo, rendendo la partnership ancora più significativa. La collezione è stata lanciata in tempo per celebrare il torneo mondiale.

Quando, lo scorso gennaio, American Eagle ha nominato Lamine Yamal suo global ambassador, non poteva immaginare che, appena sei mesi dopo, il calciatore più famoso del momento avrebbe sollevato la Coppa del Mondo. Eppure è andata proprio così. Non solo: il neo campione del mondo inaugurerà la nuova stagione con il trofeo più prestigioso del calcio sottobraccio e la sua prima collezione per il marchio già appesa nell'armadio. L'accordo quinquennale firmato da American Eagle e Lamine Yamal prevede sia la partecipazione del calciatore a campagne pubblicitarie internazionali sia la creazione di collezioni in edizione limitata. Questa prima uscita fungerà quindi da vera e propria presentazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lamine Yamal e American Eagle hanno presentato la loro prima collezione giusto in tempo per festeggiare il Mondiale

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American Eagle just signed the future Lamine Yamal

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