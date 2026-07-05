Il portiere della nazionale spagnola ha commentato la giovane età di Yamal e Cubarsi, sorprendendosi. La Spagna si prepara a sfidare il Portogallo negli ottavi di finale del Mondiale 2026. La partita rappresenta il confronto più difficile del torneo per la squadra.

La Spagna si appresta ad affrontare il Portogallo nella sfida dentro-fuori per il Mondiale: le parole del portiere Unai Simon. La Spagna si prepara ad affrontare il banco di prova più arduo del suo Mondiale 2026: la super sfida degli ottavi di finale contro il Portogallo. Un incontro che ha tutto il sapore della rivincita per gli uomini di Luis de la Fuente, sconfitti proprio dai lusitani nelle finali di UEFA Nations League dello scorso anno. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Per superare il temibile ostacolo portoghese e staccare il pass per i quarti di finale, la Roja si affiderà ancora una volta al talento cristallino dei suoi enfant prodige di proprietà del Barcellona: l’esterno Lamine Yamal (18 anni) e il solido difensore Pau Cubarsi (19 anni). 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Unai Simon incorona Lamine Yamal e Pau Cubarsi: «Mi sorprende la loro età»

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Mondiali 2026: Spagna travolge l’Austria (3-0) e vola agli ottavi. Il portiere Unai Simon batte il record di ZengaLa Spagna ha battuto l’Austria 3-0 nei sedicesimi dei Mondiali 2026 a Los Angeles, qualificandosi agli ottavi.