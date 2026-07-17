Messi o Lamine Yamal con chi giocheresti la finale del Mondiale?

Da video.gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ultima puntata di La Tripletta, si è discusso di quale giocatore scegliere tra Messi e Yamal in caso di finale mondiale. La domanda coinvolge due atleti molto diversi: uno con lunga carriera internazionale, l’altro emergente. La conversazione si è concentrata sulla differenza tra esperienza e novità. Nessuna decisione è stata presa, ma il confronto ha acceso il dibattito tra appassionati e analisti. La puntata completa è disponibile online.

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Nell’ultima puntata de La Tripletta - guarda qui l'episodio completo - ci siamo messi davanti a uno dei dilemmi più difficili dell'attualità: se la finale del Mondiale dipendesse da un solo giocatore, chi sceglieremmo tra Lionel Messi o Lamine Yamal? . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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MESSI, LAMINE YAMAL, BAD BUNNY y BELLINGHAM en el HISTÓRICO ANUNCIO de ADIDAS para el MUNDIAL 2026

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Messi faceva il bagnetto a Lamine Yamal: oggi si sfidano nella finale del MondialeNel 2007, un giovane Lionel Messi di 19 anni appare in una fotografia mentre fa il bagnetto a Lamine Yamal, allora ancora bambino.

Il bagnetto di Yamal con Messi: com’è nata la foto del 2007 che ora diventa simbolo della finale del MondialeNel 2007, un giovane di 20 anni si chinava su una vaschetta di plastica per fare il bagnetto a un bambino di pochi mesi.

Temi più discussi: Messi fa il bagnetto a Yamal bambino: la storia dietro la foto scattata 19 anni fa; Lionel Messi, Lamine Yamal e quell'incredibile foto del 2007 che sembra un glitch nel Matrix; La vera storia della foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal, il fotografo: È stata difficilissima; Messi e il bagnetto a baby Yamal: 19 anni fa l'incredibile foto dei campioni che si giocheranno il Mondiale.

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