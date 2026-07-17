Messi o Lamine Yamal con chi giocheresti la finale del Mondiale?
Nell'ultima puntata di La Tripletta, si è discusso di quale giocatore scegliere tra Messi e Yamal in caso di finale mondiale. La domanda coinvolge due atleti molto diversi: uno con lunga carriera internazionale, l’altro emergente. La conversazione si è concentrata sulla differenza tra esperienza e novità. Nessuna decisione è stata presa, ma il confronto ha acceso il dibattito tra appassionati e analisti. La puntata completa è disponibile online.
Nell’ultima puntata de La Tripletta - guarda qui l'episodio completo - ci siamo messi davanti a uno dei dilemmi più difficili dell'attualità: se la finale del Mondiale dipendesse da un solo giocatore, chi sceglieremmo tra Lionel Messi o Lamine Yamal? . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
MESSI, LAMINE YAMAL, BAD BUNNY y BELLINGHAM en el HISTÓRICO ANUNCIO de ADIDAS para el MUNDIAL 2026
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Messi faceva il bagnetto a Lamine Yamal: oggi si sfidano nella finale del MondialeNel 2007, un giovane Lionel Messi di 19 anni appare in una fotografia mentre fa il bagnetto a Lamine Yamal, allora ancora bambino.
Il bagnetto di Yamal con Messi: com’è nata la foto del 2007 che ora diventa simbolo della finale del MondialeNel 2007, un giovane di 20 anni si chinava su una vaschetta di plastica per fare il bagnetto a un bambino di pochi mesi.
Temi più discussi: Messi fa il bagnetto a Yamal bambino: la storia dietro la foto scattata 19 anni fa; Lionel Messi, Lamine Yamal e quell'incredibile foto del 2007 che sembra un glitch nel Matrix; La vera storia della foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal, il fotografo: È stata difficilissima; Messi e il bagnetto a baby Yamal: 19 anni fa l'incredibile foto dei campioni che si giocheranno il Mondiale.
Nel 2007 Messi lavò negli spogliatoi del Camp Nou un neonato di cinque mesi, Lamine Yamal, durante una sessione per l’UNICEF. Diciannove anni dopo si ritrovano nella finale del Mondiale 2026: Spagna-Argentina, domenica al MetLife Stadium nel New J facebook
Lionel Messi abençoando o baby Lamine Yamal passando na sua timeline x.com
Il timido Leo e Lamine verso la finale Mondiale. Il fotografo: Destino? Non ci credevo, ma...La coincidenza è straordinaria. L’allineamento degli astri calcistici sensazionale. Chi poteva anche solo pensare che quell’incontro casuale alla fine del 2007 tra un neonato e un calciatore ventenne ... gazzetta.it
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