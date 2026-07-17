Messi o Lamine Yamal con chi giocheresti la finale del Mondiale?

Notizia in breve

Nell'ultima puntata di La Tripletta, si è discusso di quale giocatore scegliere tra Messi e Yamal in caso di finale mondiale. La domanda coinvolge due atleti molto diversi: uno con lunga carriera internazionale, l’altro emergente. La conversazione si è concentrata sulla differenza tra esperienza e novità. Nessuna decisione è stata presa, ma il confronto ha acceso il dibattito tra appassionati e analisti. La puntata completa è disponibile online.