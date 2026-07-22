Durante la festa mondiale a Madrid, il fratellino di Yamal ha attirato l'attenzione dei tifosi. Molti presenti hanno sventolato poster e mostrato gigantografie di Keyne, che ha conquistato il cuore degli spettatori. La celebrazione si è svolta con un pullman scoperto tra le strade affollate, mentre i supporter esprimevano entusiasmo e affetto per il giovane calciatore.

Il fratellino di Yamal è sempre più nel cuore degli spagnoli e non solo: nella festa con il pullman scoperto per le strade di Madrid numerosi tifosi si sono presentati con poster e gigantografie di Keyne. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Lamine sorpassato dal fratellino: l'idolo degli spagnoli nella festa Mondiale

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Lamine Yamal e il fratellino Keyne

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