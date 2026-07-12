Keyne, il fratellino di Lamine Yamal, ha conquistato il pubblico durante il Mondiale con facce buffe, balletti e gag divertenti. Ha condiviso video con linguacce e espressioni esilaranti, diventando una star sui social. Le sue clip mostrano tempi comici che attirano moltissimi follower. La sua popolarità ha superato quella di molti protagonisti della competizione.

Semplicemente, il personaggio più amato di questo Mondiale. Linguacce, espressioni esilaranti, balletti da star dei social e certi tempi comici che farebbero impallidire buona parte del roster degli stand up comedian internazionali. Rullo di tamburi e presentazione in grande stile, come si addice al soggetto: parliamo di Keyne, signore e signori, la nuova stella della Coppa del Mondo, meglio conosciuto come il fratellino di Lamine Yamal. Il piccolo fenomeno ha rubato il cuore a tutto il globo con il suo tifo sfegatato al fratellastro. Perché non importa se supporti la Spagna o meno, non importa se apprezzi Lamine come giocatore o no, non importa nemmeno se ti piacciono i bambini: se ci sono due cose che mettono sempre tutti d’accordo, quelle sono la simpatia e le belle storie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Facce buffe, balletti, gag esilaranti: Keyne, il fratellino di Lamine Yamal è una star del Mondiale

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