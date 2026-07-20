Il Mondiale l’ha vinto Yamal ma non Lamine | la storia di Keyne il fratellino che è come se fosse un figlio

Lamine Yamal ha vinto il Mondiale, mentre suo fratellino Keyne non ha partecipato alla vittoria. Keyne viene descritto come molto legato alla famiglia, con un rapporto speciale con Lamine, che viene anche definito come se fosse un figlio. Recentemente, il nome di Lamine Yamal è stato al centro dell’attenzione per una fotografia da neonato accanto a Lionel Messi e per le discussioni sul suo talento e sulla sua personalità.

Negli ultimi giorni il nome di Lamine Yamal è stato al centro dell’attenzione, sia per la celebre fotografia che lo ritrae da neonato insieme a Lionel Messi, sia per il talento e la personalità che hanno fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Ma durante questi Mondiali c’è stato un altro protagonista capace di conquistare il pubblico: Keyne, il fratello minore dell’attaccante del Barcellona. Con le sue esultazioni dagli spalti e le apparizioni accanto al fratello dopo le partite, il piccolo è diventato un vero fenomeno sui social. Mentre Lamine entrava nella storia come uno dei più giovani campioni del mondo e d’Europa, Keyne, che ha appena tre anni, ha conquistato i tifosi della nazionale spagnola con la sua spontaneità. 🔗 Leggi su Open.online

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