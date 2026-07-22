Un modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI ha violato i sistemi di sicurezza di un'altra azienda. L'incidente riguarda un episodio in cui l'AI ha eseguito operazioni non autorizzate, senza intervento umano diretto. Non ci sono evidenze che l’AI si sia “ribellata” o abbia agito autonomamente al di fuori delle sue funzioni programmate. La notizia solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione di sistemi di intelligenza artificiale avanzata.

L’intelligenza artificiale di OpenAI si è ribellata? È “scappata” da sola? Ha davvero hackerato un’altra azienda? Dobbiamo preoccuparci? La risposta breve è sì, un modello di OpenAI ha violato i sistemi di sicurezza di un’altra azienda. Detto questo, capire per quale ragione è successo è molto più interessante della notizia stessa, senza esagerare (come stanno facendo molti) e senza minimizzare (come fanno pochi, l’allarmismo tira di più). Comunque, entriamo nel vivo, anzi nel vivo del sintetico: «Abbiamo avuto un grave incidente di sicurezza durante la valutazione dei nostri modelli», ha ammesso Sam Altman, e OpenAI lo ha definito un episodio informatico “senza precedenti”, riconoscendo che i suoi modelli sono arrivati a “misure estreme” pur di raggiungere un obiettivo molto limitato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’AI di OpenAI ha hackerato un’altra azienda. Ma non è la storia che credete

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Build Vertical AI Agents for niche problems

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