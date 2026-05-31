Si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge | 19enne muore annegato davanti agli amici Il caso nel Bresciano

Un ragazzo di 19 anni si è tuffato nel lago d’Iseo sul lungolago di Pisogne e non è più riemerso. L’incidente è avvenuto davanti agli amici presenti sul luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile recuperare il corpo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire le circostanze dell’accaduto.

Si è tuffato nel lago d’Iseo, sul lungolago di Pisogne, nel Bresciano, ma non è più riemerso a galla. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essersi lanciato in acqua nei pressi dell’imbarcadero dei battelli di linea. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, residente a Darfo Boario Terme, in Valle Camonica, si trovava in compagnia di alcuni amici quando ha deciso di entrare in acqua. Per ragioni ancora in fase di accertamento, l’impatto si è rivelato fatale. La dinamica dei fatti. L’allarme è scattato subito. Sono stati proprio gli amici a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza che hanno recuperato il corpo del ragazzo riportandolo a riva. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si tuffa e non riemerge: 19enne morto annegato nel lago d’Iseo

Pisogne, si tuffa nel lago con gli amici e non riemerge: muore 19enneUn giovane di 19 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago con gli amici a Pisogne.

Temi più discussi: Si tuffa nel lago e annega, muore 19enne nel Bresciano; Si tuffa nel torrente e annega, morto 15enne nel Veronese; ? Festa di fine anno scolastico, poi il tuffo ma non riemerge: ragazzo gravissimo - BresciaToday; Ponte 2 giugno, in Lombardia laghi 'sold out': le scelte dei turisti -.

Pisogne, si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge: morto ragazzo di 19 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Si tuffa e non riemerge: 19enne morto annegato nel lago d’IseoTragedia a Pisogne, il ragazzo si è inabissato sotto gli occhi degli amici e di centinaia di presenti. Il corpo è stato ritrovato dai nuclei di soccorso dei Vigili del fuoco ... ilgiorno.it

Pisogne, si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge: morto ragazzo di 19 anniIl giovane, residente a Darfo Boario Terme in Valle Camonica, si trovava con alcuni amici vicino all’imbarcadero dei battelli ... milano.repubblica.it