Si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge | 19enne muore annegato davanti agli amici Il caso nel Bresciano

Da open.online 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 19 anni si è tuffato nel lago d’Iseo sul lungolago di Pisogne e non è più riemerso. L’incidente è avvenuto davanti agli amici presenti sul luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile recuperare il corpo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire le circostanze dell’accaduto.

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Si è tuffato nel lago d’Iseo, sul lungolago di Pisogne, nel Bresciano, ma non è più riemerso a galla. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essersi lanciato in acqua nei pressi dell’imbarcadero dei battelli di linea. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, residente a Darfo Boario Terme, in Valle Camonica, si trovava in compagnia di alcuni amici quando ha deciso di entrare in acqua. Per ragioni ancora in fase di accertamento, l’impatto si è rivelato fatale. La dinamica dei fatti. L’allarme è scattato subito. Sono stati proprio gli amici a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza che hanno recuperato il corpo del ragazzo riportandolo a riva. 🔗 Leggi su Open.online

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