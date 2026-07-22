L' aggressione all' arbitro Taylor

Il 1 giugno 2023, all'aeroporto di Budapest, l'arbitro Taylor è stato colpito da alcuni tifosi giallorossi. L'aggressione è avvenuta nel giorno successivo alla finale di Europa League vinta dal Siviglia ai rigori.

Era il 1 giugno 2023, quando all'indomani della finale di Europa League vinta dal Siviglia ai rigori, l'arbitro Taylor venne aggredito dai tifosi giallorossi all'aeroporto di Budapest. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Kelly Pavlk VS Jermain Taylor

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