L’arbitro della partita tra Portogallo e Spagna agli ottavi di finale della Coppa del Mondo sarà Anthony Taylor. L’arbitro inglese, 44 anni, ha diretto in passato match di Premier League e competizioni internazionali. La sfida si svolgerà lunedì sera e determinerà quale delle due nazionali avanzerà ai quarti di finale. Taylor ha già arbitrato incontri di alto livello e viene considerato tra gli ufficiali di gara più esperti del settore.

Sito inglese: Le rivalità si rinnoveranno quando Portogallo e Spagna si affronteranno nella Coppa del Mondo. Gli ottavi di finale della Coppa del Mondo continuano a regalare sfide entusiasmanti mentre Portogallo e Spagna si preparano ad affrontarsi lunedì sera per un posto ai quarti di finale. Il Dallas Stadium di Arlington ospiterà la rivincita del memorabile incontro del 2018 tra i vicini iberici, che a Sochi ottennero un emozionante 3-3. Gioca al nostro pronostico GRATUITO e vinci £ 1.000. Confermato l’arbitro per la sfida Portogallo-Spagna. Cristiano Ronaldo (Credito immagine: Getty Images) Cristiano Ronaldo ha segnato una tripletta per la Selecao nel thriller da sei gol che ha dato il via al cammino del Gruppo B con entrambe le nazioni che hanno finito nei primi due posti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chi è Anthony Taylor? L’arbitro di Portogallo-Spagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE All'1 Portogallo-Croazia: CR7 sfida Modric, chi vince trova la SpagnaAlle 1, nel match tra Portogallo e Croazia ai Mondiali 2026, Cristiano Ronaldo sfiderà Luka Modric.

Chi era Anthony Head, Giles di Buffy morto a 72 anniAnthony Head, attore noto per il ruolo di Giles in Buffy l’ammazzavampiri, è morto all’età di 72 anni.

Temi più discussi: L'arbitro noto per i suoi frequenti cartellini gialli dirigerà l'importantissimo scontro tra Spagna e Portogallo.; Mourinho in esclusiva: Vorrei rigiocare Roma-Siviglia senza Taylor, la Conference League meglio della Champions in un'altra città; Senegal vs Iraq: report pre-partita di Gruppo I del Mondiale da Toronto; Mondiale 2026, il programma del 6 luglio: dove vedere le gare in tv e streaming, stadi, orari, statistiche e le ultime notizie.

MONDIALI 2026 - Portogallo-Spagna, arbitra Anthony Taylor ift.tt/3u6FHNy x.com

Ho bisogno di libri su Hollywood vecchia. Preferibilmente quelli simili a The Seven Husbands of Evelyn Hugo di Taylor Jenkins Reid. Mi piacerebbe se ci fossero temi queer, ma non è una necessità. reddit

Anthony Taylor dirigerà l'ottavo di finale tra Portogallo e SpagnaTra le partite più attese degli ottavi di finale del Mondiale c’è sicuramente Portogallo-Spagna, in programma lunedì 6 luglio alle ore 21:00 italiane. Una sfida dal peso enorme, non soltanto per il va ... msn.com

Taylor, chi è il nuovo centrocampista della Lazio? Età, carriera, caratteristiche e l'esultanza (come Milinkovic)Nell’annata 2023/24 disputa addirittura 47 partite senza saltare neanche una gara di campionato, mettendo a referto 8 gol e 6 assist, comprese le prime segnature in campo internazionale, contro ... ilmessaggero.it