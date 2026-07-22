Anthony Taylor si ritira da arbitro dopo 831 partite

Da justcalcio.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Anthony Taylor ha annunciato il ritiro dall’arbitraggio dopo aver diretto 831 partite. La decisione è stata comunicata improvvisamente, senza indicare motivazioni specifiche. La sua carriera si è protratta per circa vent’anni, durante i quali ha arbitrato numerosi incontri di calcio a livello professionistico. La notizia è stata diffusa tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul suo futuro nel mondo del calcio o nelle vesti di arbitro.

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2026-07-21 19:03:00 Giorni caldissimi in redazione! Anthony Taylor ha annunciato il suo ritiro immediato dall’arbitraggio, calando il sipario su una brillante carriera ventennale. L’ultima partita del 47enne è stata la vittoria per 1-0 della Spagna sul Portogallo negli ottavi di finale della Coppa del Mondo del 6 luglio. Taylor, che ha lavorato come agente penitenziario prima di diventare arbitro professionista, si è unito alla lista della Football League prima della stagione 2006-2007 ed è stato promosso in Premier League nel 2010. Nel corso della sua carriera, ha diretto 668 partite professionistiche in Inghilterra, comprese 432 partite di Premier League, e ha diretto tutte le principali finali di coppa nazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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