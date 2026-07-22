La nave Lady Beatrice, appartenente alla famiglia Barclay, è entrata nella darsena medicea di Portoferraio ieri alle 18. La imbarcazione, descritta come sofisticata, ha fatto il suo ingresso nel porto di Livorno il 21 luglio 2026. È stata registrata un’entrata regale, senza dettagli su eventuali eventi o attività specifiche legate all’arrivo.

Portoferraio (Livorno), 22 luglio 2026 – Ingresso regale per la sofisticata ‘Lady Beatrice’, che è scivolata nella darsena medicea di Portoferraio intorno alle 18 di ieri 21 luglio. Il super yacht di 60 metri realizzato nel 1993 da Feadship e Royal Van Lent, il gruppo navale olandese, leader mondiale nella costruzione di superyacht custom di lusso, storicamente è appartenuta ai gemelli Barclay e appena passata di mano ad un altro magnate del Regno Unito che preferisce mantenere l'anonimato. I gemelli Barclay, miliardari solitari. Classe 1934, David (deceduto nel 2021) e Frederick Barclay, sono stati tra i miliardari britannici più potenti del secolo scorso, l’origine della loro fortuna rimane sconosciuta e Forbes li definiva ‘i più famigerati miliardari solitari del Regno Unito’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lady Beatrice, il gioiello dei mari che fu della famiglia Barclay è sbarcato a Portoferraio

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