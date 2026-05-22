Morte di Beatrice Bellucci indagata anche l’amica alla guida della Mini Il legale | La causa fu l’invasione di corsia

Si indaga sulla morte di Beatrice Bellucci, coinvolgendo anche l’amica che si trovava alla guida della Mini. Secondo quanto dichiarato dal legale, la causa dell’incidente sarebbe stata un’invasione di corsia. Non ci sono prove di una gara clandestina o di una corsa violenta tra veicoli notturni sulla strada Cristoforo Colombo. Le forze dell’ordine stanno ancora verificando i dettagli dell’incidente e ascoltando testimoni per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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