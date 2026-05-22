Morte di Beatrice Bellucci indagata anche l’amica alla guida della Mini Il legale | La causa fu l’invasione di corsia
Si indaga sulla morte di Beatrice Bellucci, coinvolgendo anche l’amica che si trovava alla guida della Mini. Secondo quanto dichiarato dal legale, la causa dell’incidente sarebbe stata un’invasione di corsia. Non ci sono prove di una gara clandestina o di una corsa violenta tra veicoli notturni sulla strada Cristoforo Colombo. Le forze dell’ordine stanno ancora verificando i dettagli dell’incidente e ascoltando testimoni per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Nessuna gara clandestina, nessuna corsa folle tra auto lanciate nella notte sulla Cristoforo Colombo. La tragedia che il 24 ottobre 2025 costò la vita alla ventenne Beatrice Bellucci assume oggi, secondo quanto riporta Repubblica, contorni diversi rispetto a quelli emersi nelle ore immediatamente successive allo schianto. La perizia cinematica depositata nei giorni scorsi in procura dall’ingegnere Mario Scipione, consulente nominato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Andrea D’Angeli, ricostruisce infatti una dinamica più complessa dell’incidente avvenuto all’altezza di piazza dei Navigatori, a Roma. Secondo gli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, la perizia ribalta tutto: indagata lamica Silvia Piancazzo
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