Un gruppo di visitatori ha scoperto un'isola chiamata Rossa, situata nell'Argentario, nota per essere stata un tempo rifugio di pirati. La zona, poco frequentata, si estende tra scogli e piccole spiagge, con resti di antiche strutture che testimoniano il passato piratesco. La scoperta è avvenuta durante un'escursione organizzata, portando i partecipanti a esplorare le insenature e i resti storici dell'area.

A volte eviti una situazione o luogo con folle tenacia per anni perché qualche critica udita in giovanissima età ti si è piantata nella mente e nessuno l’ha tolta. E sbagli. Il lato bello di questo errore è che, se poi ci vai, quando ci vai, e magari sei diventato grande, provi uno dei massimi piaceri concessi all’essere umano: quello della scoperta. Particolarmente raffinata è la gioia che deriva dallo scoprire qualcosa che tutti gli altri conoscono già. Non so: l’uso della forchetta. Per quanto mi riguarda ho scoperto l’Argentario. Evitavo il celebre promontorio perché me lo immaginavo come un castello inespugnabile in cui è impossibile scendere al mare per colpa delle recinzioni delle ville che ti sbarrano il passo verso la libera onda. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Alla scoperta dell'Isola Rossa: il gioiello nascosto dell'Argentario che fu (anche) nascondiglio dei pirati

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