Ladispoli Montesano e Vianello accendono il weekend | tutti gli eventi dal 23 al 26 luglio

Da ilfaroonline.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 23 al 26 luglio, Ladispoli ospiterà l’evento “LadispoLive26”, che accompagnerà il weekend estivo della città. L’iniziativa prevede una serie di attività e spettacoli che coinvolgeranno residenti e visitatori. La manifestazione si inserisce nel calendario locale e rappresenta uno dei momenti centrali dell’estate in corso. La città si prepara ad accogliere un’ampia partecipazione, con diverse iniziative programmate per tutta la durata dell’evento.

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Ladispoli, 22 luglio 2026 – L’estate di Ladispoli sta per entrare nella sua fase più calda e vibrante. In attesa del grande e attesissimo appuntamento con il Summer Fest, la città si prepara a vivere un lungo fine settimana di straordinaria intensità con “LadispoLive26”. Dal 23 al 26 luglio, il cuore pulsante della città, in particolar modo Piazza Rossellini e le vie del centro, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Quattro giornate ricche di appuntamenti, in cui la musica dal vivo, la grande comicità d’autore e la passione viscerale per i motori si intrecceranno in un programma attentamente studiato per entusiasmare un pubblico di tutte le età, dai giovanissimi alle famiglie. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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