Ladispoli le auto d’epoca sfilano tra Torre Flavia e viale Italia | ecco quando

Sabato 25 luglio, un evento di auto d’epoca si svolgerà tra Torre Flavia e viale Italia a Ladispoli. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Volanti Storici e prevede una sfilata di veicoli storici lungo il percorso. La manifestazione è programmata per tutta la giornata e coinvolgerà appassionati e proprietari di auto d’epoca.

Ladispoli, 22 luglio 2026 – Il rombo dei motori del passato è pronto a tornare protagonista. Sabato 25 luglio l’associazione Volanti Storici Ladispoli darà vita alla quarta edizione del Raduno Auto d’Epoca, una manifestazione che negli ultimi anni è diventata un appuntamento fisso per gli appassionati e che si inserisce in un calendario sempre più ricco di iniziative organizzate dal sodalizio cittadino, impegnato nella valorizzazione del patrimonio automobilistico storico e nella promozione del territorio. L’associazione, guidata dal presidente Pasquale Carbone e dal vicepresidente Fabio Ricca, continua infatti il proprio percorso di crescita, organizzando durante l’anno raduni, esposizioni e uscite che coinvolgono soci e appassionati provenienti anche da fuori provincia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Louis Vuitton torna in corsa: sulle Dolomiti sfilano le auto d’epoca più belle del mondoLouis Vuitton è tornata a partecipare a eventi legati alle auto d’epoca, con la presenza di alcune delle vetture più prestigiose del mondo.

Perugia, sfilano auto d’epoca: la Coppa della Perugina torna in cittàA Perugia si svolge una parata di auto d’epoca, con la presenza di modelli rari e storici.

Temi più discussi: Ladispoli, torna il Raduno Auto d’Epoca: motori storici protagonisti il 25 luglio; Ladispoli, tornano protagoniste le auto d'epoca: il 26 luglio la quarta edizione del Raduno Volanti; Raduno d’auto d’epoca a Ladispoli: il 25 luglio motori storici in mostra tra sfilata e grande festa; LADISPOLI – Il rombo dei motori del passato è pronto a tornare protagonista.

Raduno d’auto d’epoca a Ladispoli: il 25 luglio motori storici in mostra tra sfilata e grande festafascino delle carrozzerie lucenti, dei dettagli che raccontano un’altra epoca e dei motori capaci di evocare ricordi torna protagonista a Ladispoli. Sabato 25 luglio la città ospiterà la quarta edizio ... msn.com

Sabato i Volanti Storici sfilano a LadispoliIl rombo dei motori del passato è pronto a tornare protagonista. Sabato 25 luglio l’associazione Volanti Storici Ladispoli darà vita alla quarta edizione del Raduno Auto d’Epoca, una manifestazione ch ... terzobinario.it