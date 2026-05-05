A Perugia si svolge una parata di auto d’epoca, con la presenza di modelli rari e storici. Tra le vetture in mostra, anche un’auto appartenuta a un principe del Siam. Durante l’evento, gli studenti del liceo artistico collaborano con i piloti per alcune iniziative sul percorso. La manifestazione celebra la ripresa della Coppa della Perugina, un appuntamento che si tiene nella città dopo alcuni anni.

? Cosa scoprirai Quale rarissima auto del principe del Siam sfilerà tra le strade?. Come faranno gli studenti del liceo artistico a collaborare con i piloti?. Chi sono i campioni del mondo che guideranno le vetture storiche?. Dove si svolgerà la sfilata finale con le auto anteguerra?.? In Breve Programma dal 7 al 10 maggio tra Corciano, Cascia e Tenute del Cerro.. Partecipazione di Miki Biasion e Mario Peserico con oltre 70 figuranti in Corso Vannucci.. Studenti del liceo Bernardino di Betto realizzano opere pittoriche e abiti d'epoca.. Massimo 100 vetture in gara con almeno 20 modelli costruiti prima del 1930.. Dal 7 al 10 maggio la città di Perugia ospiterà la 38esima edizione della Coppa della Perugina, un evento che vedrà sfilare automobili d’epoca con una particolarità tecnologica che risale a prima del 1965.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, sfilano auto d’epoca: la Coppa della Perugina torna in città

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