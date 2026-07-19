Louis Vuitton è tornata a partecipare a eventi legati alle auto d’epoca, con la presenza di alcune delle vetture più prestigiose del mondo. La maison ha annunciato il suo ritorno alle competizioni Classic Run, un evento che si svolge sulle Dolomiti. Il ceo del gruppo ha dichiarato che l’obiettivo è rafforzare i legami con la tradizione e trasmettere un senso di orgoglio e ottimismo attraverso questa partecipazione. La presenza delle auto d’epoca si inserisce in una strategia di rinnovato coinvolgimento nel settore delle competizioni storiche.

Parla di legami con la tradizione, di orgoglio, di ottimismo insito nel Dna del brand, Pietro Beccari, ceo di Louis Vuitton e LVMH Fashion Group, mentre annuncia il ritorno della maison nel mondo delle auto d’epoca e delle competizioni Classic Run. «Il viaggio e il legame con le auto fanno parte della storia Louis Vuitton e credo che raccontino bene delle radici del marchio. Basti pensare che le prime auto avevano come contenitore della ruota di scorta un baule Vuitton» ricorda Beccari. Così a distanza di 14 anni dall’ultima Serenissima Run del 2012, dal 2 al 4 settembre partirà la Louis Vuitton Dolomites Classic Run 2026: una due giorni da... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Louis Vuitton torna in corsa: sulle Dolomiti sfilano le auto d’epoca più belle del mondo

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