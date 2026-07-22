Il Chelsea piazza un altro colpo da record: Morgan Rogers è un nuovo giocatore dei Blues. Come confermato nelle ultime ore da Fabrizio Romano con il suo celebre “Here We Go”, il Chelsea si è assicurato l’attaccante inglese per una cifra attorno ai 137 milioni di euro, circa 117 milioni di sterline, numeri che lo rendono l’acquisto più oneroso nella storia del club londinese, e il secondo nella storia della Premier League, venendo preceduto solamente da Alexander Isak, acquistato nella scorsa estate dal Liverpool per 143 milioni di euro. Nelle ultime settimane su di lui si era mosso anche l’ Arsenal, che lo reputava l’obiettivo principale per... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Chelsea, ufficiale l’arrivo di Morgan Rogers: è il secondo acquisto più oneroso nella storia della Premier League

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CHELSEA SQUAD GIVES MORGAN ROGERS A HERO'S WELCOME BEFORE HIS FIRST INTERVIEW AT COBHAM!

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Chelsea, colpo shock: accordo da 117 milioni per Morgan Rogers dall’Aston VillaIl Chelsea ha concluso un accordo con l’Aston Villa per acquistare Morgan Rogers, con un investimento di 117 milioni di euro.

Temi più discussi: Chelsea, ufficiale l'arrivo di Rogers: colpo da 138 milioni di euro dopo Palestra; Premier League, calciomercato da record: Morgan Rogers al Chelsea per 137 milioni di euro; Morgan Rogers diventa un giocatore del Chelsea: ennesima spesa pazza dei Blues, cifre e dettagli; Ufficiale, Rogers dall'Aston Villa al Chelsea per 137 milioni di euro.

Chelsea made it official: they’ve signed Morgan Rogers until 2033 for £117M, new record for a British player Il Chelsea ufficializza Rogers, firmato fino al 2033 e preso dall’Aston Villa per l’equivalente di €137.3M, il massimo per un inglese x.com

Morgan Rogers firma per il Chelsea! reddit

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Chelsea, ufficiale l'arrivo di Rogers: un colpo da 137 milioni di euro!La squadra di Xabi Alonso ingaggia il 23enne inglese, ex Aston Villa: è l'operazione più costosa della storia dei 'Blues' ... corrieredellosport.it