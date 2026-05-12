Mercato Juve da Lobotka a Konè | ecco le richieste di Spalletti per la prossima stagione

La Juventus sta pianificando il mercato in vista della prossima stagione e ha individuato alcuni obiettivi per il centrocampo. L’allenatore ha espresso preferenze specifiche, con richieste che riguardano alcuni giocatori in particolare. La dirigenza bianconera sta lavorando per trovare le soluzioni più adatte alle indicazioni fornite, con l’intento di rafforzare la rosa in quella zona del campo. La trattativa con alcuni dei profili desiderati è in corso o in fase di sviluppo.

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