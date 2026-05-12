Mercato Juve da Lobotka a Konè | ecco le richieste di Spalletti per la prossima stagione
La Juventus sta pianificando il mercato in vista della prossima stagione e ha individuato alcuni obiettivi per il centrocampo. L’allenatore ha espresso preferenze specifiche, con richieste che riguardano alcuni giocatori in particolare. La dirigenza bianconera sta lavorando per trovare le soluzioni più adatte alle indicazioni fornite, con l’intento di rafforzare la rosa in quella zona del campo. La trattativa con alcuni dei profili desiderati è in corso o in fase di sviluppo.
di Luca Fiore Mercato Juve, la dirigenza bianconera punta a rinforzare il centrocampo con innesti mirati seguendo le direttive dell’allenatore Spalletti. La nuova Juventus prende forma seguendo le precise indicazioni di Luciano Spalletti. L’allenatore ha richiesto alla dirigenza una rosa esperta, pronta a lottare per il vertice. La priorità assoluta per il mercato è il centrocampo. Il mister esige almeno due innesti di spessore per governare i ritmi in mezzo al campo. Serve un regista per dettare i tempi e una mezzala fisica, in grado di assicurare corsa per tutti i 90 minuti. L’obiettivo è innalzare il livello del gruppo bianconero. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO In cima alla lista resta Stanislav Lobotka del Napoli, ritenuto ideale per la mediana in cabina di regia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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