Un incontro si è svolto tra il presidente della Juventus, un dirigente sportivo e l’allenatore. Sono stati discussi i piani per rafforzare la squadra e migliorare la rosa. La riunione ha coinvolto proprietà, management e staff tecnico, con l’obiettivo di coordinare strategie di mercato. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui nomi dei partecipanti o sulle decisioni prese.

Ripartenza all'insegna dell'unità e della condivisione per il bene della Juve. Si è tenuto oggi il tanto atteso summit tra la proprietà, il management e l'allenatore bianconeri, dopo le tensioni e la freddezza registrati negli ultimi mesi tra Damien Comolli e Luciano Spalletti. Le parti hanno discusso un piano condiviso per iniziare a lavorare sin da subito nelle prossime settimane in vista della prossima stagione, con la garanzia, da parte di John Elkann, che la proprietà supporterà un mercato all'altezza nonostante la mancata qualificazione alla Champions League. Le priorità condivise da tutti, infatti, sono quelle di rafforzare la squadra nella maniera più efficace possibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, incontro tra Elkann, Comolli e Spalletti: ecco com'è andata. E il mercato sarà all'altezza

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JUVEINCONTRO CON ELKANN: DIMISSIONI PER SPALLETTI

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