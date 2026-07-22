La Wta introduce test genetici per la valutazione del sesso delle tenniste
La Women's Tennis Association ha annunciato che tutte le tenniste devono sottoporsi a test genetici per determinare il sesso prima di partecipare ai tornei. La decisione riguarda l'intera categoria professionistica e mira a verificare l’identità sessuale delle giocatrici. La richiesta si applica a tutte le atlete che vogliono competere nel circuito. La procedura sarà obbligatoria prima di ogni evento ufficiale. La Wta ha comunicato questa misura come parte delle nuove regole per l’iscrizione ai tornei.
La Women’s Tennis Association (Wta) richiederà a tutte le giocatrici di sottoporsi a test genetici per la determinazione del sesso al fine di poter competere nel circuito professionistico. È quanto emerge dalle linee guida dell’ultima versione del regolamento sull’ammissibilità delle giocatrici, che entrerà in vigore martedì. Secondo quanto riferisce la Bbc, le atlete dovranno fornire un campione di saliva, sangue o tampone buccale per verificare la presenza del gene SRY, che fa parte del cromosoma Y e causa lo sviluppo di caratteristiche maschili. Le giocatrici saranno sottoposte al test una sola volta nella vita e solo un risultato negativo, che dimostri l’assenza del gene, consentirà loro di competere nel circuito. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie e thread social correlati
La Wta introduce test genetici per la valutazione del sesso delle tenniste. In cosa consisteLa Women's Tennis Association (WTA) ha annunciato che tutte le tenniste dovranno sottoporsi a test genetici per determinare il sesso.
Wta, test genetici per l'idoneità al circuito: l'indiscrezione arriva dagli UsaSecondo indiscrezioni dagli Stati Uniti, la WTA sta considerando l’introduzione di test genetici per verificare il sesso biologico delle atlete.
Temi più discussi: Il tennis femminile introduce i test di genere; Svolta nel tennis femminile: la WTA introduce i test di genere; La WTA introduce il test genetico per l’accesso al tennis femminile: cosa cambia davvero; Tennis femminile, test genetico obbligatorio per tutte le giocatrici.
Svolta nel tennis femminile: la WTA introduce un test genetico obbligatorio per tutte le giocatrici x.com
La Wta introduce test genetici per la valutazione del sesso delle tenniste. In cosa consisteLa Women's Tennis Association (Wta) richiederà a tutte le giocatrici di sottoporsi a test genetici per la determinazione del sesso al fine di poter competere ... lapresse.it
Svolta nel tennis femminile: la WTA introduce un test genetico obbligatorio per tutte le giocatrici facebook
WTA introduce il test genetico per tutte le giocatrici del tour di tennis femminile reddit
Svolta nel tennis femminile: la WTA introduce i test di genereDa martedì tutte le giocatrici dovranno sottoporsi allo screening del gene SRY per ottenere l'idoneità al circuito. La Federazione: Tema sensibile, agiremo con rispetto. tio.ch