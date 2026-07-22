la wta introduce test genetici per la valutazione del sesso delle tenniste

Notizia in breve

La Women's Tennis Association ha annunciato che tutte le tenniste devono sottoporsi a test genetici per determinare il sesso prima di partecipare ai tornei. La decisione riguarda l'intera categoria professionistica e mira a verificare l’identità sessuale delle giocatrici. La richiesta si applica a tutte le atlete che vogliono competere nel circuito. La procedura sarà obbligatoria prima di ogni evento ufficiale. La Wta ha comunicato questa misura come parte delle nuove regole per l’iscrizione ai tornei.