Secondo indiscrezioni dagli Stati Uniti, la WTA sta considerando l’introduzione di test genetici per verificare il sesso biologico delle atlete. La proposta riguarda una nuova politica sull’idoneità a partecipare al circuito femminile, che potrebbe includere esami genetici come requisito. La decisione non è ancora ufficiale, ma si parla di una possibile implementazione per garantire la conformità ai criteri di partecipazione.

La Wta sarebbe pronta a introdurre una nuova politica sull'idoneità delle atlete a competere nel circuito femminile, prevedendo test genetici per la verifica del sesso biologico. La notizia, pubblicata dalla newsletter Bounces di ben Rothenberg, fa riferimento a documenti interni visionati dal giornalista statunitense e rappresenterebbe una delle modifiche regolamentari più rilevanti degli ultimi anni nel tennis professionistico. L'elemento centrale della proposta riguarda l'introduzione di un test genetico finalizzato a verificare l'assenza del gene SRY, generalmente localizzato sul cromosoma Y e considerato uno dei principali fattori coinvolti nello sviluppo sessuale maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wta, test genetici per l'idoneità al circuito: l'indiscrezione arriva dagli Usa

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