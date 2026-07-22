La Women's Tennis Association (WTA) ha annunciato che tutte le tenniste dovranno sottoporsi a test genetici per determinare il sesso. La decisione riguarda le giocatrici che partecipano al circuito professionistico, con l'obiettivo di verificare l'identità biologica. La procedura sarà obbligatoria e si applicherà a tutte le atlete che intendono competere nei tornei gestiti dalla WTA. La misura mira a garantire l'equità nelle competizioni ufficiali.

La Women’s Tennis Association (Wta) richiederà a tutte le giocatrici di sottoporsi a test genetici per la determinazione del sesso al fine di poter competere nel circuito professionistico. È quanto emerge dalle linee guida dell’ultima versione del regolamento sull’ammissibilità delle giocatrici, che entrerà in vigore martedì. Secondo quanto riferisce la Bbc, le atlete dovranno fornire un campione di saliva, sangue o tampone buccale per verificare la presenza del gene SRY, che fa parte del cromosoma Y e causa lo sviluppo di caratteristiche maschili. Le giocatrici saranno sottoposte al test una sola volta nella vita e solo un risultato negativo, che dimostri l’assenza del gene, consentirà loro di competere nel circuito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Wta introduce test genetici per la valutazione del sesso delle tenniste. In cosa consiste

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