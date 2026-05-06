Alle ore 12.57, le due tenniste italiane stanno per scendere in campo nel torneo WTA di Roma 2026, disputando per la prima volta una partita tra loro. Entrambe hanno ottenuto l'accesso grazie a una wild card e si trovano a competere in casa, sul campo romano. La sfida si sta preparando a partire, con le giocatrici pronte a confrontarsi in questa occasione esclusiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57 Le due azzurre si affrontano per la prima volta in carriera, e lo fanno proprio in casa a Roma, in un tabellone al quale hanno avuto accesso grazie alle rispettive wild card. 12.54 Baez ci mette sette match point per chiudere il match contro un falloso ma speranzoso Brooksby che non ce la fa ed esce dalla competizione. Manca pochissimo all’ingresso in campo di Grant e Pigato. La romana e la bergamasca si affronteranno in un derby pronto a regalarci scintille. 11.45 Manca sempre meno all’inizio del derby tra le giovani Grant e Pigato, con Baez che ha appena chiuso e vinto il primo parziale del suo match contro lo statunitense Brooksby per 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo delle tenniste azzurre

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Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook

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