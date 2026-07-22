La società ha annunciato l’ingaggio di Cheick Yaya Sissoko, un giocatore maliano nato nel 2007, che entrerà a far parte della prima squadra come undicesimo elemento. La decisione mira a ridurre l’età media del gruppo e a rafforzare la panchina. Sissoko ha una formazione italiana e sarà disponibile per le partite della squadra nella prossima stagione.

La Vuelle abbassa ancora l’età media e allunga la panchina con l’ingaggio di Cheick Yaya Sissoko, maliano di formazione italiana, classe 2007, che sarà l’undicesimo elemento della prima squadra. Ala pivot di 2.11, approdato in Italia in Under 15 a Torre Boldone (in provincia di Bergamo) e quindi cresciuto in maglia Blu Orobica, sempre a Bergamo, nelle ultime due annate ha assaggiato il basket dei grandi con la Tav Treviglio, in serie B nazionale, mentre in doppio tesseramento militava nella Scuola Basket Treviglio (Divisione Regionale 1 e Under 19); l’anno scorso invece è tornato a Bergamo, in B Interregionale, giocando anche negli Under 19 Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vuelle abbassa l’età e allunga la panchina . Ecco Sissoko, il gigante che viene dal Mali

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