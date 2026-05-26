È stata installata una panchina gigante che permette di ammirare il panorama dell’Amiata con gli occhi di un bambino. Questa installazione funge da nuova finestra panoramica e si rivolge a visitatori, famiglie ed escursionisti. La struttura offre una vista più ampia e coinvolgente del paesaggio circostante, diventando un punto di interesse per chi visita la zona. L’obiettivo è attrarre un pubblico più vasto e valorizzare il territorio.

Una nuova finestra panoramica sull’Amiata e un’attrazione destinata a richiamare visitatori, famiglie ed escursionisti. In località Poggioferro è stata inaugurata la Big Bench ufficiale numero 464, la grande panchina fuori scala entrata a far parte del circuito internazionale delle ’ panchine giganti ’, fenomeno turistico che negli ultimi anni ha conquistato sempre più territori italiani. All’evento hanno partecipato il sindaco Daniele Rossi che ha tagliato il nastro inaugurale, altri componenti dell’amministrazione comunale, molti cittadini, curiosi e appassionati arrivati anche dai comuni vicini per scoprire la nuova installazione, collocata in un punto panoramico immerso nel paesaggio amiatino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La panchina gigante per guardare il panorama con gli occhi di bambino

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