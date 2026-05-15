Martedì si è tenuta l’inaugurazione di una panchina rossa nel cortile di una scuola, alla presenza di rappresentanti della comunità scolastica, istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e aziende locali. La cerimonia ha visto il coinvolgimento di diverse realtà che hanno partecipato all’installazione di questo elemento simbolico. La panchina, collocata nel cortile dell’istituto, rappresenta un punto di riferimento in un progetto volto a sensibilizzare sulla violenza e a offrire un segnale di supporto.

È stata inaugurata martedì, con una cerimonia che ha riunito comunità scolastica istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e mondo dell’impresa, la panchina rossa posizionata nel cortile del Parentucelli-Arzelà. Un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di sopraffazione e soprattutto un messaggio quotidiano che richiama alla memoria e alla responsabilità. Ad aprire l’incontro partecipato, nell’auditorium dell’istituto superiore saranese, è stato il dirigente scolastico Generoso Cardinale. Poi la parola è passata a Francesca Zembo, presidente del consiglio d’istituto, che ha richiamato il valore di una comunità adulta capace di stare dalla stessa parte: quella dell’ascolto, della prevenzione, della cura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una panchina rossa anche a scuola: "Si abbassa l’età di chi chiede aiuto"

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