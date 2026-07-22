Tra l’11 e il 13 maggio, la nave Sea Watch 5 ha soccorso in mare 166 migranti. Durante il primo intervento, a circa 27,7 miglia dalle coste libiche, cinque persone mascherate, a bordo di una barca veloce, hanno consegnato a bordo circa novanta migranti, tutti di nazionalità bangladese. La nave delle ONG ha poi portato a termine altri salvataggi nel corso di quei giorni.

Fra l'11 e 13 maggio, Sea watch 5, ha recuperato in mare 166 migranti. Al primo evento, 27,7 miglia dalle coste libiche, 5 trafficanti mascherati a bordo di una barca veloce e ben attrezzata hanno consegnato ai talebani dell'accoglienza della Ong tedesca una novantina di migranti illegali, tutti del Bangladesh. La scena è stata filmata da un aereo di sorveglianza di Frontex e il capitano dell'ammiraglia «umanitaria» è indagato dalla Procura di Brindisi per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Al secondo «incontro» del 12 maggio si è avvicinata a Sea Watch 5, un'altra lancia veloce con uno scafista mascherato al timone. Quattro video diversi, girati dai migranti con i telefonini, dimostrano chiaramente che non erano in difficoltà, ma si sono diretti verso i «soccorritori», non viceversa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La via dei bengalesi e il soccorso delle ong. Ecco rotte e tariffe dell'invasione record

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