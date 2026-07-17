strategia internazionale contro le ong scatta il soccorso rosso pro migranti per la sea watch

Dopo un’inchiesta giornalistica pubblicata da Fausto Biloslavo e ripresa dal quotidiano francese Le Figaro, è stato attivato il soccorso rosso per la Sea-Watch. La Ong tedesca, coinvolta in un’indagine su un intervento sospetto, si trova ora sotto un’attenzione internazionale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’azione è stata immediata dopo la diffusione delle notizie.

Era prevedibile e alla fine è accaduto: per la Sea-Watch, dopo l’inchiesta giornalistica di Fausto Biloslavo arrivata anche sul quotidiano francese Le Figaro su un intervento sospetto della Ong tedesca, si è attivato il soccorso rosso. Non è una novità che la sinistra radicale, in parlamento rappresentata da Avs, abbia sempre appoggiato le Ong e anche stavolta non fa eccezione, con Angelo Bonelli che ha preso personalmente la parola per attaccare questo quotidiano, che ha fatto l’inchiesta, e i politici che hanno chiesto conto di quelle immagini. “Ancora una volta il governo Governo Meloni e queste destre si accaniscono da giorni contro chi si batte per salvare vite in mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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