come una grande famiglia rotte e tariffe inalterate per il consorzio marittimo nonostante il caro diesel

Il Consorzio marittimo ha deciso di mantenere le rotte e le tariffe invariate, nonostante l'aumento dei costi del carburante. Il presidente della Cooperativa Navigazione Golfo dei Poeti ha spiegato che, tra bilanci e progetti futuri, si continua a garantire il servizio di trasporto marittimo, considerato un elemento fondamentale per la comunità e il porto della Spezia. Nessuna variazione è stata annunciata rispetto alle condizioni attuali.

Alessandro Sbrana, presidente Cooperativa Navigazione Golfo dei Poeti, fa il punto, tra bilanci e progetti futuri, sul trasporto marittimo, una delle espressioni più autentiche del rapporto con la comunità e il porto della Spezia. Complessivamente, Cooperativa Navigazione e Consorzio marittimo turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti (di cui fa parte la Navigazione Ligure Tirrenica che gestisce le linee per le Cinque Terre da Viareggio a Moneglia), associati a Confartigianato La Spezia, contano circa un centinaio di famiglie impiegate in questa attività, il cui andamento è profondamente influenzato da fattori esterni e imprevedibili, sia ambientali che antropici: dal cambiamento climatico fino alle crisi geopolitiche ed economiche che possono incidere fortemente sull’andamento dei flussi turistici e dei prezzi del gasolio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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