Per i Campionati Mondiali U20 in Oregon, sono stati ufficializzati 63 atleti italiani, con 33 uomini e 30 donne. Tra loro, la velocista lodigiana, reduce da un oro agli europei U18, è inclusa nella lista. La competizione si svolgerà dal 5 al 9 agosto.

Ufficializzati i convocati per i Campionati Mondiali U20 di Eugene (Oregon, Stati Uniti) in programma dal 5 al 9 agosto. Saranno 63 gli azzurri presenti, di cui 33 uomini e 30 donne. Tra loro, anche alcuni degli azzurri protagonisti ai recenti Europei U18 di Rieti, a partire dalla lodigiana Kelly Doualla, vincitrice dell’oro nei 100 metri e del bronzo nella staffetta di velocità. Proprio sui 100 metri la campionessa lombarda ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo di primo piano pur competendo in un contesto globale e con avversarie della categoria superiore. Del resto con l’eccezionale crono di Rieti (11“14) detiene il settimo tempo mondiale under 20 dell’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - La velocista lodigiana è reduce dallo strepitoso oro agli europei u18. Doualla in partenza per i Mondiali U20

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