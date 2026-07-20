Atletica | Kelly Doualla conquista l’oro nei 100 metri agli Europei U18 di Rieti

Notizia in breve

Un’atleta ha vinto l’oro nei 100 metri agli Europei U18 di Rieti. La gara si è disputata allo Stadio Guidobaldi, dove si sono registrati tempi record. La vincitrice ha tagliato il traguardo in un tempo eccezionale, stabilendo un nuovo record personale e di competizione. La pista si conferma luogo ideale per le performance di velocità dei giovani atleti europei. La competizione ha visto altri partecipanti con tempi significativi, ma solo questa ha raggiunto il risultato più alto.