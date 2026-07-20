Atletica | Kelly Doualla conquista l’oro nei 100 metri agli Europei U18 di Rieti
Un’atleta ha vinto l’oro nei 100 metri agli Europei U18 di Rieti. La gara si è disputata allo Stadio Guidobaldi, dove si sono registrati tempi record. La vincitrice ha tagliato il traguardo in un tempo eccezionale, stabilendo un nuovo record personale e di competizione. La pista si conferma luogo ideale per le performance di velocità dei giovani atleti europei. La competizione ha visto altri partecipanti con tempi significativi, ma solo questa ha raggiunto il risultato più alto.
Una gara da record assoluto. La pista dello Stadio Guidobaldi di Rieti si conferma palcoscenico ideale per le grandi prestazioni della velocità continentale. Kelly Doualla ha letteralmente dominato la finale dei 100 metri agli Europei under 18, conquistando una medaglia d’oro che arricchisce in modo formidabile il palmarès dell’atletica giovanile italiana. Con un tempo clamoroso di 11.14 secondi, supportato da un vento regolare di +0.6 ms, la sedicenne tesserata per il Cus Pro Patria Milano ha non solo sbaragliato la concorrenza, ma ha anche migliorato il proprio primato europeo di categoria. Il divario scavato tra l’azzurra e le avversarie certifica lo strapotere dimostrato in pista per gli Europei giovanili. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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