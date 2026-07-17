Clamorosa prestazione della 16enne Kelly Doualla che nella finale dei 100 agli Europei U18 in svolgimento a Rieti, ha vinto in 11"14 (al secondo posto la greca Apostolia Antonatou in 11"46, terza piazza per la britannica Celine Obinna-Alo in 11"50), record europeo U18 e U16 ma soprattutto seconda prestazione italiana ogni epoca dopo l'11"01 di Zaynab Dosso ottenuto a Roma il 9 giugno 2024) e con lo stesso tempo di Manuela Levorato (Losanna, 4 luglio 2001). Per Kelly (che in semifinale aveva corso in 11"43) si tratta del secondo titolo continentale consecutivo dopo quello tra le under 20 l'anno scorso, in una gara in cui ha... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doualla da impazzire! Oro agli Europei U18 con 11"14 nei 100, è la seconda prestazione italiana di sempre

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