Durante una riunione del Consiglio regionale in Toscana, è stato approvato un provvedimento che garantisce il diritto alla felicità digitale. La decisione riguarda direttamente la vita di milioni di cittadini, anche se molti potrebbero non essersi ancora resi conto di questa novità. La legge mira a tutelare l’accesso e l’uso delle tecnologie digitali, riconoscendo il loro ruolo centrale nella quotidianità. La misura è stata adottata senza particolari contestazioni.

In una seduta del Consiglio regionale a Firenze, è successo qualcosa che riguarda direttamente la vita di milioni di persone, anche se probabilmente non se ne sono accorte. La Toscana è diventata la prima Regione in Italia a dotarsi di una legge organica sull'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Non un documento di intenti, non una strategia su carta, ma una legge vera, approvata in via definitiva, che d'ora in poi accompagnerà ogni cittadino toscano nel suo rapporto quotidiano con gli algoritmi. Cosa cambia davvero, in pratica. La legge introduce quella che è stata chiamata la Carta toscana dei diritti digitali, un elenco di garanzie che finora nessuna legge italiana aveva mai messo nero su bianco in questo modo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana ti ha appena dato il diritto alla felicità digitale

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