Diritto alla felicità e nono assessore Il Consiglio approva

Il Consiglio ha approvato la creazione di un nuovo assessorato dedicato al diritto alla felicità e alla connettività. La decisione è stata presa al termine di due giorni di riunioni. Contestualmente, è stata approvata una seconda variazione di bilancio da 103 milioni di euro. La delibera riguarda anche l’assegnazione di un nono assessorato, senza ulteriori dettagli sui nomi o le competenze specifiche.

Diritto alla felicità, alla connettività e nono assessore. Oltre alla seconda variazione di bilancio da 103 milioni. Si conclude così la due giorni (con maratona notturna) di Consiglio regione dove non sono mancati momenti di ostruzionismo da parte del centrodestra soprattutto per quanto riguarda l’ampliamento della platea di Comuni a cui concedere finanziamenti, su progetti già avviati, passando da 40 a 80 enti. Le modifiche allo Statuto della Regione introducono il principio dell’identità toscana, il diritto al perseguimento della felicità, alla connettività e la possibilità per il governatore di nominare il nono assessore della giunta. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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