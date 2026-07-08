Regione Toscana nello statuto il diritto alla felicità e la possibilità di un nono assessore

Da corrieretoscano.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Toscana ha aggiornato il suo statuto includendo il diritto alla felicità e la possibilità di avere un nono assessore. Questi principi si aggiungono ai diritti già riconosciuti nella Carta dei Toscani, ampliando le garanzie per i cittadini. La modifica riguarda anche il diritto alla connettività su tutto il territorio regionale. La decisione è stata approvata dal Consiglio regionale e diventa parte integrante dello statuto.

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FIRENZE – Si allargano i principi fondamentali della Carta dei Toscani: nello Statuto entrano il diritto alla felicità e il diritto alla connettività su tutto il territorio regionale. Si amplia anche la composizione della giunta: il numero degli assessori passa da otto a nove con un adeguamento alla normativa nazionale. La proposta di legge statutaria, arrivata per una seconda lettura nell’aula del consiglio regionale come previsto dalla Costituzione, è stata approvata a maggioranza, in via definitiva. 22 i voti a favore di Partito democratico, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Quattordici i voti contrari di Fratelli d’Italia e Forza Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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