La Regione Toscana ha aggiornato il suo statuto includendo il diritto alla felicità e la possibilità di avere un nono assessore. Questi principi si aggiungono ai diritti già riconosciuti nella Carta dei Toscani, ampliando le garanzie per i cittadini. La modifica riguarda anche il diritto alla connettività su tutto il territorio regionale. La decisione è stata approvata dal Consiglio regionale e diventa parte integrante dello statuto.

FIRENZE – Si allargano i principi fondamentali della Carta dei Toscani: nello Statuto entrano il diritto alla felicità e il diritto alla connettività su tutto il territorio regionale. Si amplia anche la composizione della giunta: il numero degli assessori passa da otto a nove con un adeguamento alla normativa nazionale. La proposta di legge statutaria, arrivata per una seconda lettura nell’aula del consiglio regionale come previsto dalla Costituzione, è stata approvata a maggioranza, in via definitiva. 22 i voti a favore di Partito democratico, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Quattordici i voti contrari di Fratelli d’Italia e Forza Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Regione Toscana, nello statuto il diritto alla felicità e la possibilità di un nono assessore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

9 assessore Regione Toscana. 30 gennaio 2026

Notizie e thread social correlati

Passi in avanti per il nono assessore. In aula la modifica dello statuto . Attesa per il voto in RegioneLa modifica dello statuto per aumentare i membri della giunta regionale è pronta per essere discussa in aula, con voto previsto oggi pomeriggio o...

Rottamazione bollo auto, assessore Leo: “Puglia prima Regione ad aderire alla rottamazione per gli ultimi vent’anni. Occasione per i cittadini e per la Regione di incassare crediti antichi”La regione ha annunciato l’adesione alla rottamazione del bollo auto per gli ultimi vent’anni, diventando la prima a farlo.

Temi più discussi: Regione Toscana, torna in aula la riforma per il nono assessore; Bando Libri gratis anno scolastico 2026-2027: contributi per l'acquisto di libri di testo; Consiglio regionale: seduta il 7 e 8 luglio; Passi in avanti per il nono assessore. In aula la modifica dello statuto . Attesa per il voto in Regione.

Toscana, Statuto modificato: nono assessore e diritti a felicità e connettivitàIl Consiglio regionale della Toscana ha approvato l'8 luglio 2026 una significativa modifica allo Statuto della Regione. Questa revisione introduce due elementi chiave: la possibilità di nominare un n ... it.blastingnews.com

Modificato statuto Toscana, nono assessore e diritto a felicità e connettivitàApprovata definitivamente, in seconda lettura, la modifica dello statuto della Regione Toscana che introduce il principio dell'identità toscana, il diritto al perseguimento della felicità, alla connet ... ansa.it