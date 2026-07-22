La storia di Sean McCann fratello di Maddie | aveva due anni quando la sorella scomparve oggi nuota per la Scozia e sogna le Olimpiadi

Notizia in breve

Sean McCann, fratello minore di Maddie, che scomparve quando aveva due anni, sarà tra i nuotatori scozzesi ai Giochi del Commonwealth di Glasgow. Oggi ha 25 anni e si dedica alle competizioni sportive, con l’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi. La scomparsa della sorella, ancora irrisolta, ha segnato la sua vita, ma lui ha scelto di concentrarsi sulla carriera sportiva.