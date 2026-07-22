La storia di Sean McCann fratello di Maddie | aveva due anni quando la sorella scomparve oggi nuota per la Scozia e sogna le Olimpiadi
Sean McCann, fratello minore di Maddie, che scomparve quando aveva due anni, sarà tra i nuotatori scozzesi ai Giochi del Commonwealth di Glasgow. Oggi ha 25 anni e si dedica alle competizioni sportive, con l’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi. La scomparsa della sorella, ancora irrisolta, ha segnato la sua vita, ma lui ha scelto di concentrarsi sulla carriera sportiva.
Sean McCann, il fratello minore di Madeleine McCann (bambina scomparsa al centro di uno dei casi più discussi al mondo e ancora non chiuso ), è stato convocato per rappresentare la Scozia nel nuoto ai Giochi del Commonwealth di Glasgow. Il ventunenne, studente dell’Università di Loughborough, prenderà parte a diverse gare di stile libero sulle lunghe distanze a partire da giovedì, quando le competizioni inizieranno al Tollcross International Swimming Centre. Una buona prestazione nella rassegna potrebbe aumentare le sue possibilità di entrare nella squadra britannica in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles, suo obiettivo dichiarato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Sean McCann verso le Olimpiadi con la Scozia, aveva due anni quando Maddie scomparve
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