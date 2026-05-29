Nuota da 40 anni e a 101 anni non smette | l’acqua non fa discriminazioni in piscina puoi fare tutto quello che vuoi La storia di Betty Morris

Da ilfattoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 101 anni, nuota da 40 anni e mantiene l’autonomia, guidando ancora l’auto e partecipando a corsi di zumba. Frequentava regolarmente la piscina, affermando che “l’acqua non fa discriminazioni, in piscina puoi fare tutto quello che vuoi”. La sua routine quotidiana include esercizio fisico e attività sociali, senza mostrare segni di rallentamento. La donna vive in modo indipendente, senza necessità di assistenza.

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Avere 101 anni e continuare a vivere in piena autonomia è già qualcosa di inusuale. Farlo guidando ancora l’auto, frequentando corsi di zumba e andando regolarmente in piscina, lo è ancora di più. È questo il caso di Betty Morris, residente a Jackson, nel Michigan, che ha raccontato la sua storia in un’intervista rilasciata a Today, spiegando quali sono le abitudini che, secondo lei, le hanno permesso di arrivare a questa età mantenendo ancora grande energia e autonomia. Nata il 13 maggio 1925, Betty frequenta quotidianamente la YMCA della sua città, diventata ormai una seconda casa. Proprio lì ha festeggiato il suo 101esimo compleanno insieme ad amici e familiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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