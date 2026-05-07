Maddie McCann il sospettato Christian Brückner rischia di nuovo il carcere in Germania dopo una rissa
In Germania, il principale sospettato della scomparsa di una bambina avvenuta nel 2007 potrebbe tornare in prigione dopo essere stato coinvolto in una rissa con un cittadino britannico. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario già complesso, che riguarda anche altri procedimenti penali a suo carico. La rissa ha portato le autorità a riaprire l’attenzione sulla posizione dell’uomo, già noto per le indagini riguardanti il caso irrisolto.
Il principale sospettato della comparsa di Madeleine McCann, avvenuta nel 2007, rischia di nuovo il carcere in Germania per una rissa con un cittadino britannico. Appare sempre più difficile l'estradizione in Gran Bretagna, dove le autorità vorrebbero un processo per Christian Brückner.🔗 Leggi su Fanpage.it
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